Koronadan hayatını kaybeden gazi toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Covid 19 hastalığı sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için uzun süre acil serviste bekledi. Yapılan teşebbüsler neticesinde ailesi tarafından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer bulundu. 4 gündür burada tedavi altında olan Necmeddin Sürer sabaha karşı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Kavaklaraltı mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi. Gazinin cenazesine yakınları ve arkadaşları katılırken, İnegöl protokolünden kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.