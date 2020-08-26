Narkotik timlerinden uyuşturucuya bir darbe daha

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi zehir tacirlerine darbe vurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yalıntaş Mahallesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Furkan Ç. ve Ahmet Ç. isimli şahıslardan satışa hazır halde çok miktarda kimyasal metamfetamin ele geçirildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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