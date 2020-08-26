BEBKA Ağustos ayı toplantısı Bilecik’te yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik Osmaneli ilçesinde gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesinde BEBKA desteği kapsamında restore edilen Nejla Hanım Konağında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, başkanlığındaki toplantıda, 20202024 Ajans kurumsal stratejik planı ile 2021 yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca 2020 yılı Ara Faaliyet Raporu değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.