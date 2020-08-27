Bursa'da işçi servis midibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, tekstil firmasının işçilerini taşıyan midibüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1´i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Ferhat Erol´un (60) kullandığı 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken, 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi, 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler´in (47) öldüğü belirlendi. 1´i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-08-27 09:33:48



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