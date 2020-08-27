Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı Aşırı sıcaklar 3 gün sürecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji Bursa için 27 Ağustos 2020 Perşembe günü hava tahmin raporunu bildirdi. Sıcaklıkların yükselişe geçtiği Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 32 dereceyi göstermesi beklenirken, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık uyarısı verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklık yarın 35, cumartesi 36, pazar 35 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü nem oranının ise en yüksek yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.