Başkan Aktaş’tan engelli yazar Zehra’ya tebrik

Bursa’da yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan Zehra Yavuz, kendi çabalarıyla evde okumayazma öğrenek ‘Kalbimi kanatma yeter’ adlı kitabını çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çabasıyla etrafında örnek gösterilen Zehra Yavuz’u evinde ziyaret ederek, kendisini tebrik etti.

İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi’nde doğuştan bedensel engelli olan ve her yere annesinin yardımıyla gidebilen Zehra Yavuz, azmi ve çabasıyla etrafında örnek gösteriliyor. 4 sene önce babasını kaybeden Zehra, kendi çabalarıyla evde okumayazma öğrenerek ‘Kalbimi kanatma yeter’ isimli kitabını çıkardı. Hissettiklerini deftere dökerek kitaba dönüştüren Zehra, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un ziyaretiyle de ayrıca mutlu oldu.

Engeli olmasına rağmen azmiyle etrafına örnek olan ve çok güzel bir kitap yazan Zehra Yavuz’u tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, “Zehra kardeşimizin örnek hareketi başkalarına da örnek olsun. Babasını 4 yıl önce kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyorum. Annesiyle beraber hayat mücadelesini sürdürüyor. Zehra, aynı zamanda engelli olmasına rağmen boş durmamış. Bir şeyler üretmenin derdi ve hesabı içerisinde olmuş. Bu hareket ayakta alkışlanır. Bizler de hep beraber ziyaret ederek, ‘Kalemine sağlık Zehra’ diyoruz. Kendisinden ikinci ve üçüncü kitaplarını da beklediğimiz ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kitaplarını satın alarak, daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Kendisini tekrar kutluyorum” dedi.

‘Kalbimi kanatma yeter’ adlı kitabı yazan Zehra Yavuz ise, kitabının sadece kendi etrafında bilineceğini düşündüğünü, kardeşinin desteğiyle basılarak daha geniş çevrelere ulaştığını anlattı. Tanımadığı birçok kişiden tebrik telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Zehra, hala kendisini rüyada gibi hissettiğini belirtti. Başkan Alinur Aktaş’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Zehra, kitabın basımından çok bu tür olumlu dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de azminden dolayı Zehra’yı tebrik ederek, ziyaretine gelenlere bu kitapları da hediye edeceğini belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, yazdığı kitapla birçok kişiye örnek olan Zehra’yı tebrik ederek, önümüzdeki günlerde bir okulda imza günü düzenleyebileceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretin sonunda Zehra, kitabını imzalayarak Başkan Aktaş ve beraberindekilere hediye etti.

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