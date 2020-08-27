ULUTEK Teknopark çalışanlarına antikor testi uygulandı ULUTEK Teknopark çalışanları salgın riskinden korunuyor

ULUTEK Teknopark Yönetimi, salgın ile mücadele sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaşanan salgın tehdidine karşı çalışanlarının sağlıklarını korumak adına kontrollerini gerçekleştiriyor.

ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarına antikor testi yapıldı. Salgın sürecinde ULUTEK Teknopark bünyesinde hizmet veren firmalara destek olmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ULUTEK Teknopark Yönetimi, teknopark binasında bulunan ortak kullanım alanlarındaki temizlik ve hijyen şartlarını yerine getirirken çalışanlarını bulaş riskinden korumak için gerekli sağlık testlerini de yaptırıyor.

Korana virüs ile mücadele döneminde üye firmalarına yaşanan süreci mümkün olan en iyi şekilde atlatabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını belirten ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, salgın tehdidine karşı mücadele sürecinde üye firmaları ve çalışanlarını korumak için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Karagöz, "İşlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirmeye çalışırken antikor testimiz ile çalışanlarımızın sağlığını da koruyarak oluşabilecek risklere karşı önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

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