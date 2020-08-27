Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi´nin, '30 Ağustos Zafer Bayramı' sebebiyle yaptığı sokak röportajında vatandaşlara, "15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor" sorusu soruldu. Çeşitli cevaplar veren vatandaşlar, sayının Kurtuluş Savaşı´ndaki şehitlerin sayısının olduğunu öğrenince duygulandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı bir ekip, sokaktaki vatandaşlara `15 bin 55 sayısı sizin için ne ifade ediyor?´ sorusunu sordu. Sorulan soruya vatandaşlar ise `bir şehrin ilçe sayısı, virüsle ilgili hasta sayısı, maske takmayanların sayısı, test sayısı´ gibi cevaplar verdi. Daha sonra sayının Kurtuluş Savaşı´nda hayatını kaybeden şehitlerin sayısı olduğunu öğrenen vatandaşlar ise duygulandı. Bazı vatandaşlar ise doğru cevabı duyduktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın sosyal medya hesabı üzerinden, "15.055 bize çok şey ifade ediyor" ve "Zafer Ruhu" ifadelerini kullanarak paylaştığı video ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-27 11:59:22
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