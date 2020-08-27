UTİB, sektörün geleceğini belirliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UTİB, sektörün geleceğini belirliyor

İHA

TechXtile StartUp Challenge AkılFikir Buluşmaları, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) ev sahipliğinde sektörlerinin önemli isimlerinin katılımlarıyla online yayınlarla devam ediyor.

UTİB, sektörün geleceğini belirliyor

TechXtile StartUp Challenge AkılFikir Buluşmaları, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) ev sahipliğinde sektörlerinin önemli isimlerinin katılımlarıyla online yayınlarla devam ediyor.
Son olarak Bir Fikrin Mi Var Programı Yapımcısı Fuat Sami moderatörlüğünde ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile StartUp Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik ve Digime Bilgi Teknolojileri Kurucusu Derya Kavarna’nın katılımları ile gerçekleştirilen programda UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin çalışmalarını anlattı.
Programda Bursa’nın teknolojik değişimi en iyi okuyan şehirlerin başında geldiğini vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, tekstil ve otomotiv sektörlerinin Bursa ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirtti. İki sektörün temsilcilerinin de çağın şartlarına göre değişim ve gelişim göstermelerinin şuuruyla hareket ettiklerini söyleyen Pınar Taşdelen Engin, “Bu sektörler dönüşüm için ciddi çaba gösteriyorlar. Biz de tekstil sektörü ve ihracatın daha nitelikli olmasını hedef edinen bir birlik olarak bu çalışmaları takip ediyoruz. 11 yıl önce ARGE Proje Pazarı etkinliğimizi başlattık. Projemizle tüm sektörlere örnek olan bir çalışmaya imza atmayı başardık. Rakamlara baktığımızda bu 11 yılda 2400’e yakın proje elimize ulaşmış. Bunların yüzde 5’e yakını da ticarileşme aşamasına geldi. Geçtiğimiz yıl bu projemize yenilikçe bir bakış açısı getirerek TechXtile Startup Challenge olarak dönüştürdük. Burada amacımız sektörümüzü ulusal ve uluslararası anlamda güçlendirecek yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu sadece bir yarışma değil. Kazanan ve finale kalan tüm proje sahiplerimize yıl içinde birçok destek veriyoruz. Bunu yıl içerisine yayılan bir organizasyon olarak değerlendirebiliriz” dedi.
TechXtile StartUp Challenge programlarının bu yılki bölümü için proje çağrılarının 7 Eylül’de başlayacağını belirten Pınar Taşdelen Engin, “Yaşanan pandemi sürecine ve yeni bir konsept olmasına rağmen bu yola çıkmaktan mutluyuz. Bu yıl için de 7 Eylül’de proje çağrılarımız başlamış olacak. Girişimcilerimizin değerli projelerini bekliyoruz. Burada önemli olan girişimcilerin hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin önemli tekstil sanayicileri ile tanıştığı ve onlara projelerini ilk ağızdan anlatabildikleri ve karşılarındaki tecrübeli isimlerden de fikir alışverişinde bulunabildikleri bir ortam sağlayabilmekti bu projenin en önemli amacı. Aynı zamanda melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirmekti. Burada ekosisteme daha fazla melek yatırımcı kazandırmayı hedeflemiştik” şeklinde konuştu.
Tekstil sektörü ülkemizde ölmeyecek bir sektör ve bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli üreticilerden olduğunun altını çizen Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün birçok farklı sektörle temas halinde olduğunu söyledi. Pandemi sonrasında ARGE merkezlerinin hemen devreye girerek ciddi araştırmalar yaptığını anlatan Pınar Taşdelen Engin, “Biz de her sene olduğu gibi bu sene de yüz yüze olmasa da online olarak yine sahaya çıktık ve firmalara hangi konularda bizlerden proje beklediklerini sorduk, yine burada sağlık tekstili ve koruyucu tekstil ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ülkemiz kişisel koruyucu ekipman üretimi ve ihracatında kısa sürede çok başarılı işlere imza attı. Pandemi sürecinde evlerimizde kaldığımız süreçte evlerimiz gözümüze batmaya başladı ve ev tekstili ürünlerine karşı olan talep bu dönemde ciddi bir artış gösterdi. Sektörümüzde ülkemizin konumu ve hammadde kaynakları anlamında çok güçlüyüz. İthalat, sektörümüzde önemli ancak ithalatın durduğu dönemlerde biz kendi kendimize yetebilecek halde olduğumuzu gördük. Bu da sektör olarak güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi. Pandemi süreci ABD ve Avrupa ülkelerini Çin’e alternatif ülkelere yöneltti. Burada Türkiye güvenilir bir üretici ve ticaret partneri pozisyonunda ve bu pozisyonumuzu yeni projeler üreterek korumaya devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım
YEREL HABERLER Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım
Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü
YEREL HABERLER Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü
Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı
YEREL HABERLER Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı
Bursaspor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bursaspor sağlık kontrolünden geçti
Yeni nesil tarımla tanışıyor
YEREL HABERLER Yeni nesil tarımla tanışıyor
Geleceğin yazılımcılarına BEBKA’nın desteği sürüyor Gençlere yazılım geliştirmek için önemli destek
YEREL HABERLER Geleceğin yazılımcılarına BEBKA’nın desteği ...
Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı
Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
YEREL HABERLER Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan ...
Vergi Dairesi Başkanı Karakaş Gemlikli sanayicilerle buluştu
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Karakaş Gemlikli sanayicilerle ...
Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları
YEREL HABERLER Bursa'da duygulandıran '30 Ağustos' röportajları
O piyanist: 'Oynamayan korona olsun' demedim
YEREL HABERLER O piyanist: 'Oynamayan korona olsun' demedim
Başkan sokakları elleriyle boyadı
YEREL HABERLER Başkan sokakları elleriyle boyadı
Bursa'da işçi servis midibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 17 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servis midibüsü direğe çarptı: 2 ölü, ...
Mesleki eğitime Karacabey’den önemli destek
YEREL HABERLER Mesleki eğitime Karacabey’den önemli destek
ULUTEK Teknopark çalışanlarına antikor testi uygulandı ULUTEK Teknopark çalışanları salgın riskinden korunuyor
YEREL HABERLER ULUTEK Teknopark çalışanlarına antikor testi ...
Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı Aşırı sıcaklar 3 gün sürecek
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için sıcaklık uyarısı Aşırı ...
Spor kulübü başkanı, korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Spor kulübü başkanı, korona virüse yenik düştü
Başkan Aktaş’tan engelli yazar Zehra’ya tebrik
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan engelli yazar Zehra’ya tebrik
Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor 70 bin nüfuslu Kestel'de belediyenin 5,5 milyon liralık yatırımla tamamladığı Güneş Enerji Santrali bütün tesis ve parkların enerjisini karşılayıp fazlasını satarak 1,5 milyon gelir elde edecek
YEREL HABERLER Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor 70 bin nüfuslu ...
Gürsu’da ulaşıma Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Gürsu’da ulaşıma Büyükşehir desteği
Enerji ve sanatı buluşturan yarışma
YEREL HABERLER Enerji ve sanatı buluşturan yarışma
Bursalıları duygulandıran soru Bursa Büyükşehir Belediyesi 15 bin 55’in ne olduğunu sordu Bursalılar 15 bin 55’in 30 Ağustos Zaferi'ndeki şehitlerin sayısı olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Bursalıları duygulandıran soru Bursa Büyükşehir ...
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi 2 ayı kamp alanındaki ekmekleri yerken görüntülendi
YEREL HABERLER Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi 2 ayı ...
Bursa'da işçi servis midibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 17 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servis midibüsü direğe çarptı: 2 ölü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X