Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı

Bir milyon 500 bin öğrencinin ter döktüğü LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Peyami Safa Ortaokulu öğrencisi Eren Gökkaya, Yıldırım’ın gururu oldu.

Türkiye genelinde 42 ilden 181 öğrencinin 500 tam puan alarak birinci olduğu LGS’de Bursa listeye 3 birinci ile katıldı. Bursa’daki üç birinci arasında devlet okulunda eğitim görerek bu başarıyı yakalayan tek isim ise Yıldırım’da eğitim veren Peyami Safa Ortaokulu öğrencisi Eren Gökkaya oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, elde ettiği başarı ile Yıldırım’ı gururlandıran ve Türkiye’nin en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanan Eren ile aynı okulda matematik öğretmeni olan annesi Fahriye Gökkaya, yine matematik öğretmeni olan babası Osman Gökkaya, Peyami Safa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Sinan Yavuzoğlu ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Yücel Kamış’ı ağırladı.

Eren’in elde ettiği başarı ile Yıldırım’ı gururlandırdığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Elde ettiği bu anlamlı başarı için Eren kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Yıldırım’a getirdiği Türkiye birinciliği ile hepimizin gururu oldu. Önemli olan çok uzun süre çalışmak değil verimli çalışmak. Artık bilgiye erişmek kolay, arkadaşlarla olan ilişkileri yönetmek çok daha önemli. Sosyal hayatı da ihmal etmemek lazım. Artık çağ bilgiyi işleme dönemi. Gençlerimiz sosyal anlamda da bir kültür oturtma konusunda kendi dillerinde bizim kültürümüzü yeniden yazacaklar. Gençlerden Türkiye’nin kendi yeni hikayesini yazmasını bekliyoruz. Anne baba olarak böyle başarılı bir evlât yetiştirdikleri için de ailemizitebrik ediyorum. Ayrıca öğrencimizi yetiştiren eğitmenlerimizi ve idarecilerimizi de tebrik ediyorum. Peyami Safa Ortaokulu bizim en başarılı okullarımızdan bir tanesi. İnşallah Eren kardeşimiz nice başarılara imza atacaktır” dedi.

Başarılı bir eğitim hayatı ile kendisini geliştirerek Türkiye’ye hizmet etmeyi hedeflediğini belirten LGS Türkiye Birincisi Eren Gökkaya, “Önce konuları pekiştirmek için testler çözdüm. Daha sonra yoruma dayalı sorulara ağırlık vererek denemeler çözdüm. Uyumak, yemek yemek nasıl hayatın bir parçasıysa, ders çalışmayı da hayatımın bir parçası hâline getirdim. Gerektiği kadar çalıştım. İlerideki hedefim, lisemde başarı yakalayarak yurt dışında kendimi donanımlı hâle getirip ülkeme hizmet etmek” diye konuştu.

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