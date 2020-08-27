Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor, son dönemde 12 amatör oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Transfer yapamaması nedeniyle genç oyuncularına daha fazla yönelen yeşil beyazlı ekibin kamp kadrosunda, 25 altyapı oyuncusu bulunuyor.

Mali gerekçeler nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, öz kaynaklarına yöneldi. Mevcut Başkan Mesut Mestan, 30 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, 12 amatör oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Daha önce Bursaspor'un çeşitli yaş kategorilerinde amatör vize ile forma giyen Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney, Zeynullah Türkay, Vefa Temel, Kerem Kök, Kerem Şen ve Abdülkadir Gül böylelikle profesyonelliğe geçiş yaptı.

12 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bursaspor'un mevcut kamp kadrosunda 25 altyapı oyuncusu bulunuyor.

Yeşil-beyazlıların profesyonel olan oyuncuları ve TFF verileri:

Tayfun Bebek: 20 yaşındaki kanat oyuncusu, futbola TSE Arabayatağı Spor'da başladı. 2015 yılında Bursaspor'un altyapısına dahil olan genç oyuncu; yeşil beyazlılar ile U16, U17, U19 ve U21 olmak üzere toplam 102 maça çıkarak, 27 gol kaydetti.

Batuhan Toygar: 19 yaşındaki savunma oyuncusu, futbola Tekirdağ'da başladı. 2016 yılında Bursaspor altyapısına dahil olan genç oyuncu, kariyerinde 148 maça çıkarak 42 gol kaydetti.

Tuğbey Akgün: Futbola Yeni Karamanspor'da başlayan 17 yaşındaki orta alan oyuncusu, 2015'te Bursaspor'un altyapısına dahil oldu. U15, U16 ve U17 milli takımlarında da görev alan oyuncu, kariyeri boyunca 140 maça çıktı. 37 kez milli formayı terleten oyuncu, kariyeri boyunca da 37 kez gol sevinci yaşadı.

Kadir Arslan: 17 yaşındaki savunma oyuncusu, Duaçınarı Çınarspor'da futbola başladıktan sonra 2016 yılında Bursaspor'a dahil oldu. U16 ve U17 milli takımlarında toplam 20 kez forma giyen genç oyuncu, kariyerinde ise 121 kez forma giyerken 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Mustafa Çalışkan: 20 yaşındaki hücum oyuncusu, futbola Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa A.Ş.'de başladı. Ardından 2017 yılıyla birlikte Bursaspor'un altyapısına dahil olan genç oyuncu, U19 ve U21 takımlarında forma giyerken; 60 maça çıktı, 14 kez gol sevinci yaşadı.

Berat Altındiş: 18 yaşındaki hücum oyuncusu, futbola Bursa Merinosspor'da başlamasının ardından, 2016'da Bursaspor'a dahil oldu. 8 kez U18 milli takımında, 10 kez de Futsal U19 milli takımında da boy gösteren genç oyuncu, kariyerinde de 145 maçta forma giyerek 79 gol kaydetti.

Bilal Güney: 17 yaşındaki orta alan oyuncusu, futbola Bursaspor'da başladı. 2014 yılından beri kulüp içerisinde olan genç oyuncu, kariyeri boyunca 99 maça çıkarak, 12 gol kaydetti.

Zeynullah Türkay: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, futbola Bursa Tütünspor'da başladı. Burada gösterdiği performansın hemen bir yıl sonrasında Bursaspor'a geçen genç oyuncu; U14, U15 ve U17 milli takımlarında 15 kez, Futsal U19 milli takımında da 2 kez ay yıldızlı formayı terletti. Kariyerinde de 146 maça çıkan genç oyuncu, 28 kez gol sevinci yaşadı.

Vefa Temel: Fransa doğumlu 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, 2 yıl önce Bursaspor'a dahil oldu. Bursaspor'da gösterdiği performans ile hemen U18 milli takımına seçilen ve burada 4 maça çıkan genç oyuncu, Türkiye kariyerinde 32 maçta forma giyip 5 kez rakip ağları havalandırdı.

Kerem Kök: Futbola memleketi Hatay'da Karaağaçspor ile başlayan 16 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce Bursaspor'a dahil oldu. U15 milli takımının 8 kez formasını giyen genç oyuncu, kariyerinde de 65 maçta oynadı ve 3 gol attı.

Kerem Şen: Futbola 2013'te Galatasaray'da başlayan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, ertesi yıl Bursaspor'a dahil oldu. Kariyerinde 82 maça çıkan genç oyuncu, 17 kez gol sevinci yaşadı.

Abdülkadir Gül: Futbola Bursaspor'da başlayan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Futsal U19 milli takımında 2 kez forma giydi. Kariyerinde 120 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-27 12:53:47



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