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Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı

DHA

Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı


İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA´da, daha önce 'uyuşturu madde kullanmak ve bulundurmak'tan hakkında işlem yapılan İ.A.´nın (47) aracında Bilecik'ten getirdiği uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İznik'te polis ekipleri, İ.A.´nın 16 LC 486 plakalı hafif ticari aracıyla Bilecik´in Osmaneli ilçesinden uyuşturucu aldığı ve Bursa´nın İznik ilçesine seyir halinde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün saat 20.00 sıralarında hafif ticari aracı Sakarya yolu ilçe girişindeki uygulamada durdurdu. Araçtan inerek, kaçma teşebbüsünde bulunan İ.A., ekipler tarafından yakalandı. İ.A.´nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 260 gram esrar maddesi ile 3 cam aparat ele geçirildi. Daha önce de hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak'tan işlem yapıldığı öğrenilen İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-08-27 13:38:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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