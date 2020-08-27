Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 4 kilo esrar ele geçirildi.

Bursa'da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 4 kilo 100 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, A.E., A.B., H.İ.Ö. ve A.Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.