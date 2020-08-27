Uludağ'da 2 ayı, bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi



Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)BURSA, Uludağ´da 2 ayı, kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ´da, Sarıalan Bölgesi´ne gelen iki ayı, kendileri için bırakılan ekmekleri yedi. Bölgede kamp yapan vatandaşlar tarafından görüntülenen ayıların su da içtiği görüldü. Kameraya yansıyan görüntülerde ayılardan birinin, vatandaşları fark etmesinin ardından bir an duraksayarak tedirginlik yaşaması ve ardından su içmeye devam etmesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-27 14:34:10



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