Koronaya yenilen kulüp başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan, korona virüse yenik düştü. Sabaha karşı tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Balkan, son yolculuğuna gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kamuran Balkan'ın yapılan tahlillerde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Durumu ağırlaşan Balkan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür burada tedavisi süren Kamuran Balkan, sabaha karşı hayatını kaybetti. Balkan, öğle namazını müteakip evinin önünde sosyal mesafe kurallarına göre kılınan cenaze namazının ardından Mesudiye Mezarlığına defnedildi. 49 yaşından hayatını kaybeden kulüp başkanının cenazesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve yakınları ile çok sayıda sevenleri katıldı.

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