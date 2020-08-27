Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´da İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan (49), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kamuran Balkan'ın cenazesi, İnegöl'de bulunan Mesudiye Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dernek ve oda başkanları ile Balkan'ın yakınları katıldı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-27 16:09:54



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