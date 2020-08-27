Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunun zanlısı tutuklandı

Bursa'da bir otomobilin gizli bölmelerine 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar saklayan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına16 (F16) adı verilen operasyon düzenlendi. Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik ekipleri tarafından şehre girdiği andan itibaren takibe alındı. Yurtdışından yasadışı yollarla ülkemize uyuşturucu madde getirip dağıtımını yapacağı tespit edilen araç otoyol üzerinde durdurulup emniyet otoparkına çekildi. Araçta bulunan A.J. isimli Suriye uyruklu şahıs gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği Fırtına'nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Fırtına yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu miktarının, Bursa'da şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon ve plaka esrar olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli A.J'nin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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