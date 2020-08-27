Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak

DHA

Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir´i (55), iş yerinin önünde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen İbrahim Yıldırım´ın (31) tutuklu yargılandığı davada, sanıklardan Muzafarov´a,
cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için para gönderen kişi araştırılacak. 
Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi´nde geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşandı. Zeynel Demir, sahibi olduğu gece kulübünün önünde silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı düzenleyen Hasan Muzafarov ile saldırıyı azmettirdiği iddia edilen İbrahim Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine koyulan 2 şüpheli hakkında Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Davanın görülmesine bugün devam edildi. Tutuklu sanıklar Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım´ın Bursa E Tipi Cezaevi´nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile öldürülen Zeynel Demir´in çocukları hazır bulundu.
Sanıklardan İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal Aksoy´la görüştüm. Setbaşı´ndan Bilal´i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan'la fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Saat 19.00 sıralarında arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir´in öldüğünü öğrendim. Gece saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf, Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Cihan ile Zeynel Demir aramızda husumet yok. Birbirimize `dayıoğlu´ diye hitap ederiz. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım. Adli kontrol şartları altında tahliyemi istiyorum" dedi.
'YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM'
Türkiye´ye 7 yıl önce geldiğini anlatan Hasan Muzafarov da, "İbrahim Yıldırım´ı dört yıldır tanırım. Abi-kardeş gibiyiz. Setbaşı´nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal´i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya´ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel´i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.
Duruşmada dinlenen tanıklardan tutuklu sanık Hasan Muzafarov'un babası Vaıda Muzafarov, "İbrahim ile Bilal´i oğlumun arkadaşları olarak ismen biliyordum, şahsen hiç görmemiştim. Bilal veya İbrahim´in ya da başka bir şahsın oğluma para verip vermediğini bilmiyorum. Olaydan sonra karşı tarafın yakınlarından Ramazan bey beni aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle görüştüm. Bana, çocukları tanıyor musun şeklinde sorular sordu. Ben de sadece telefon görüşmelerinden tanıdığımı söyledim. Başka da bir şey görüşmedik. Olaydan 1 ay kadar sonra bu görüşme oldu" ifadelerini kullandı.
'ORMANLIK ALANDA BANA SİLAH ÇEKTİ'
Tanık Hasan Ataç ise, olay tarihinde Zeynel Demir´in yeğeni Cavit Demir´e ait lokalde garson olarak çalıştığnı bildirerek, "Bir-iki sene önce İbrahim'in kaçak içki suçunu üstlenmiştim, Olay gününden 2 ay önce İbrahim beni ormanlık alana götürdü. 'Silah çekti ve neden benim husumetli olduğum adamlarla çalışıyorsun? Biz insanları götürüyoruz geri getirmiyoruz. Sana da sıkarız' dedi. İbrahim beni ormanlık alana götürmeden 1 hafta önce, Hasan içkiliyken, İbrahim´in birisini kendisine vurdurtmak istediğini ağzından kaçırdı. İbrahim beni ormanlık alana götürdüğünde Ônlara da sıkarız gerekirse' demişti. Cavit Demir ve Zeynel Demir isimli kişileri kastederek sıkarız dedi. Sıkarız ifadesinden öldürürüz şeklinde bir anlam çıkardım" şeklinde konuştu.
Tanıklardan Cihan Yalçıntepe de "Yaklaşık 1,5 yıl önce İbrahim ile ortaktım. Olaydan 1 hafta önce, polisler bana İbrahim´i sormuştu. Ben de İbrahim´e mesaj yolu ile aramasının olup olmadığını, polislerin kendisini sorduğunu söyledim. Cinayet bürodan mı aradılar diye sormuştu" dedi.
MÜVEKKİLİME KİM PARA YATIRIYOR
Daha sonra söz alan Hasan Muzafarov´un avukatı, cezaevindeki müvekkiline ihtiyaçlarını karşılaması için para gönderildiğini belirterek, parayı gönderenlerin cezaevi müdürlüğüne yazı yazılarak tespit edilmesini istedi. Müvekkilinin öleni tanımadığını, İbrahim´in `vur´ demesi üzerine vurduğunu öne sürerek tahliye talep etti. 
Tutuklu sanıklardan İbrahim Yıldırım'ın "Benim olayla ilgim yoktur. Beraat alacağımı düşünüyorum bu sebeple adli kontrol şartıyla salıverilmemi talep ediyorum" dediği duruşmada mahkeme heyeti, Hasan Muzafarov´a, para gönderen kişinin tespiti için cezaevi müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.
 DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-08-27 16:40:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gece kulübü sahibinin katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Gece kulübü sahibinin katil zanlısına, para ...
Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunun zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunun zanlısı ...
Bursa'da gazinocular kralı cinayetinin duruşmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da gazinocular kralı cinayetinin duruşmasına ...
Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü (2)
YEREL HABERLER Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü (2)
Saniye saniye zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Saniye saniye zincirleme kaza: 6 yaralı
Bursa'da 'sollama' kazası kamerada; bebekli aile ve 3 kişi yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 'sollama' kazası kamerada; bebekli aile ve 3 ...
Uludağ'da yaralanan amatör dağcı ile babası, 17 saatlik kurtarılma sürecini anlattı
YEREL HABERLER Uludağ'da yaralanan amatör dağcı ile babası, 17 ...
Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Tarihî Bursa evleri hayat buluyor
YEREL HABERLER Tarihî Bursa evleri hayat buluyor
Koronaya yenilen kulüp başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronaya yenilen kulüp başkanı son yolculuğuna ...
TÜGİAD’a ilk kadın genel başkan
YEREL HABERLER TÜGİAD’a ilk kadın genel başkan
Uludağ'da 2 ayı, bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi
YEREL HABERLER Uludağ'da 2 ayı, bırakılan yiyecekleri yerken ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı
İnegöl Belediyespor, Kübalı smaçörü Uriarte Osmany ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Kübalı smaçörü Uriarte Osmany ...
Yenişehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için harekete geçti
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için ...
Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım
YEREL HABERLER Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım
Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü
YEREL HABERLER Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü
Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı
YEREL HABERLER Yılmaz, LGS Türkiye birincisini ağırladı
Bursaspor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bursaspor sağlık kontrolünden geçti
Yeni nesil tarımla tanışıyor
YEREL HABERLER Yeni nesil tarımla tanışıyor
Geleceğin yazılımcılarına BEBKA’nın desteği sürüyor Gençlere yazılım geliştirmek için önemli destek
YEREL HABERLER Geleceğin yazılımcılarına BEBKA’nın desteği ...
UTİB, sektörün geleceğini belirliyor
YEREL HABERLER UTİB, sektörün geleceğini belirliyor
Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X