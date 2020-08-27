23 yıl hapisle aranan hükümlü, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da 22 ayrı suçtan, 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. H.B., cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 22 ayrı suçtan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve çocuğa cinsel istismar suçundan arama kaydı bulunan hükümlü H.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, H.B.'nin ev adresini tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evinde yakalanan H.B., gözaltına alındı. H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-08-27 18:00:11



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