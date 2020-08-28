Bursa Kız Lisesi Müzesi tarihe ışık tutuyor

Bursa Anadolu Kız Lisesi Müzesi, bünyesinde barındırdığı eserlerle tarihe ışık tutuyor.

Anadolu Kız Lisesi, 1949 yılında Abdülmecid Han tarafından kızlara yönelik hizmete açıldı. Okulun açılışından bu yana kullanılan araç ve gereçler, müzik aletleri, öğrencilerin eski siyah/ beyaz fotoğrafları, ölçüm aletleri, folklor kıyafetleri, günümüze kadar saklanarak müze olarak halka sunuluyor. Türkiye’nin önde gelen okul müzelerinden biri olan Anadolu Kız Lisesinin müdiresi Zehra Özbek, “4 yıldır bu okulda görev alıyorum. Okulun tarihe ayna tuttuğunu ve bir tarihi görevi olduğunu duymuştum. Göreve geldikten sonra karşılaştığım objelerin her biri bana bu okulun tarihin bir aynası olduğunu göstermiştir. Bir tarihçi olarak okulun bu yönü açıkçası çok cezbedici bir durum. Okulumuzda âtıl durumda bir müze vardı, biz bunu en iyi şekilde, mümkün olan eşyaları toplayarak 2017'de bir müze haline getirdik. Bu zaman zarfında devlet büyüklerimiz müzemizi ziyaret etti. Müzede en çok beni etkileyen, 1850 yıllarına ait olan fotoğraflardır. Öğrencilerin o dönemki duruşu, sanki bana o dönemin içinde yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Aynı zamanda okulumuzun o yıllarda elde etmiş olduğu başarılar da ayrıca bizleri gururlandırıyor. Geçmişi bu kadar başarılarla dolu olan Anadolu Kız Lisesinin bayrağını daha yukarılara taşımak için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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