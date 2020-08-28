Bursa'da park halindeki tır alev alev yandı Alev alev yanan tır kameralara yansıdı

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Bursa'da park halinde bulunan tır alevlere teslim olurken, o anlar kameralara yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Nakliyeciler Garajında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tırın dorsesinin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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