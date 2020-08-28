Bursa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki çift öldü, çocukları yaralandı

Bursa'da şehir merkezinde bir kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi'nde meydana geldi. Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyonet çarptı. Kazada 3540 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneneye kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş Trafik Işıkları'nda polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.