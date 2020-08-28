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Türk iş dünyası için Ukrayna’da 25 milyar dolarlık iş fırsatı Ukrayna pazarı ve yatırım-ticaret imkanları semineri yapıldı

İHA

TürkUkrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, önümüzdeki 5 yılda Ukrayna hükümetinin ulaştırma alt yapısı için 25 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğini belirterek, inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ülkede önemli bir fırsat oluştuğunu söyledi.

Türk iş dünyası için Ukrayna’da 25 milyar dolarlık iş fırsatı Ukrayna pazarı ve yatırım-ticaret imkanları semineri yapıldı

TürkUkrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, önümüzdeki 5 yılda Ukrayna hükümetinin ulaştırma alt yapısı için 25 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğini belirterek, inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ülkede önemli bir fırsat oluştuğunu söyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde, ticaret müşavirleri ve ataşelerin katılımıyla düzenlenen online seminerler devam ediyor. Ukrayna Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt, Ukrayna Odesa Ticaret Ataşesi Dicle Temizsoy ve TürkUkrayna İş Adamları Derneği (TÜİD) Başkanı Burak Pehlivan’ın konuşmacı olarak yer aldığı Ukrayna Pazarı ve YatırımTicaret İmkanları Semineri, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir’in de katıldığı etkinlikte Türkiye ve Ukrayna ticaret ve yatırım ilişkileri ile iki ülke arasındaki iş fırsatları değerlendirildi.
10 milyar dolar ticaret hedefi
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Ukrayna’nın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki 4,8 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Şener, BTSO olarak bu hedef doğrultusunda fuar, alım heyeti gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacminin yüzde 17 artış gösterdiğini söyledi. Pandemiye rağmen iki ülkenin ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını kaydeden Engin, “UTİB olarak aynı dönemde Ukrayna’ya yaptığımız ihracat ise 3,9 milyon dolara ulaştı. Ukrayna’nın tekstil ve hazır giyim sektöründe toplam ithalatı ise 1,2 milyar dolar. Türkiye, Çin’in ardından ikinci ülke konumunda. Tekstil ve hazır giyimde pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Çin’e göre başta lojistik olmak üzere çok ciddi avantajlarımız var. UTİB olarak Ukrayna pazarını önemsiyoruz. Ukrayna tüketicisini daha iyi anlayıp, katma değerli ürünler ihraç etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.
Ukrayna’nın GSMH’si 153 milyar dolara ulaştı
Ukrayna Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt, 42 milyon nüfuslu ülkenin 1991 yılından bu yana kriz dönemleri haricinde ekonomisinin geliştiğini söyledi. Geçen yıl ülkenin GSMH’sinin 153 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Özyurt, “Ukrayna’nın başarılı bir ekonomik yapısı var. Geçen yıl 50 milyar dolar ihracat, 60 milyar dolar ise ithalat gerçekleştirdi. İhracatta en büyük partnerleri Çin, Polonya, Rusya ve Türkiye. İthalatta ise Çin, Rusya, Almanya ilk 3 sırada yer alıyor. Türkiye ise Ukrayna ithalatında 7. sırada yer alıyor.” şeklinde konuştu.
Ukrayna Odesa Ticaret Ataşesi Dicle Temizsoy, Ukrayna’nın toplam alanının yüzde 70’inden fazlasının tarım arazisi olduğunu söyledi. Ukrayna’da 42 milyon hektarlık arazinin 32 milyon hektarının tahıl ve sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Temizsoy, en verimli toprak türü olarak bilinen çernezyomun dünya rezervinin yüzde 30’unun da ülke sınırlarında yer aldığına dikkati çekti. Dünyanın en önemli tarım ihracatçıları arasında yer alan ülkenin tarımsal ihracatının önemli bir kısmını hammadde olarak gerçekleştiğinin bilgisini veren Temizsoy, “Buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı, tütün, baklagiller, meyve ve sebzeler ile tahıl ve yem bitkileri en önemli ihraç ürünleri arasında. Türk gıda makine üreticileri ve endüstriyel tarım yatırımları açısından Ukrayna yüksek bir potansiyele sahip.” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Ukrayna arasında 2011 yılının Aralık ayında başlayan serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin hala devam ettiğinin bilgisini veren Temizsoy, şöyle devam etti: “Bugüne kadar 11 müzakere turu ile tarım, hizmetler ticareti ve mal ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin 6 ara oturumu gerçekleştirildi. Şubat ayında Kiev’de TürkiyeUkrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nda bu yılın sonuna kadar anlaşmanın tamamlanması hedefi konuldu. Bu toplantıda devlet başkanlarımız tarafından 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi. 2016 yılında Avrupa Birliği ile Derin ve Kapsayıcı Serbest Ticaret Alanı (DCFTA) imzalayan Ukrayna’nın bu ülkeler ile ticaret hacmi önemli ölçüde artarak 50 milyar doları aştı. Yapılan araştırmalar STA sonrası Türkiye ve Ukrayna ticaretinde de büyük artış yaşanacağına işaret ediyor.”
3,6 milyar dolarlık Türk yatırımı
TürkUkrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, genç bir ülke olan Ukrayna ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin pozitif bir seyir izlediğini söyledi. 2014 yılında Ukrayna’da yaşanan meydan olayları sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını kaydeden Pehlivan, “Ukrayna o tarihe kadar toplam ticaretinin yüzde 40’a yakınını Rusya ile gerçekleştiriyordu. Sonrasında alternatif arayışına giren Ukrayna için Türkiye gerek ekonomik gerekse de siyasi açıdan daha fazla önem kazandı. Şu an itibariyle Ukrayna’da 700 civarı Türk firması var. 3,6 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Türk yatırımcılar, en az 10 sektörde pazarın ilk 3 oyuncusundan biri olmayı başardı.” diye konuştu.
İki ülke arasında 2011 yılında vizesiz seyahatin başladığını, 2017’de ise pasaportsuz seyahate geçiş yapıldığını anımsatan Pehlivan, “Türkiye, son 5 yıllık süreçte Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Özellikle inşaat konusunda çok başarılıyız. Ukrayna’da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200’ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin imzası var. Önümüzdeki 5 yıl içinde Ukrayna hükümeti 25 milyar dolar altyapı yatırımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat anlamına geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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