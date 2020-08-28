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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı

İHA

Bursa'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan at için emniyet harekete geçti. Sürücüye toplamda 3 bin 420 lira ceza kesildi.

Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı

Bursa'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan at için emniyet harekete geçti. Sürücüye toplamda 3 bin 420 lira ceza kesildi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KM 935 plakalı kamyonetin sürücüsü Ü.Ç., kasasına bağladığı iple atı çekmek istedi. Cadde üzerinde kamyonetin arkasından koşturan atı, vatandaşlar cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki toplaması üzerine Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma neticesinde yakalanan Ü.Ç. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14/a maddesince "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak" kabahatinden idari işlem yapılarak 947 TL. idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahsa KTK 36/3a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince 2 bin 473 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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