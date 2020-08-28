Atı kamyonetin arkasına bağlayıp, koşturan sürücüye para cezası



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA'da, atın seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak, koşturulması, görenlerin tepkisine neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri, atı koşturan Ümit Ç.'ye (25) 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza uyguladı. Sürücüye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2 bin 473 lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Hurdacı olduğu öğrenilen Ümit Ç. yönetimindeki 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına atın boynundan iple bağlı olduğu görüldü. Caddede atın, bağlı olduğu kamyonetin arkasından koştuğu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere yol açan görüntülerde atın, trafikte koştuğu anlar yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç.'ye 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza kesti. Ayrıca Ümit Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan trafik ekiplerince 2 bin 473 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-08-28 13:12:12



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