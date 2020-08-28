Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, S.A., D.B. ve A.N. adliyeye sevk edildi.

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