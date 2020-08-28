Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde aynı yolda meydana gelen iki farklı kazada iki sürücüde hayatını kaybetti.

Bursa'da 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde aynı yolda meydana gelen iki farklı kazada iki sürücüde hayatını kaybetti.
İznik Yenişehir yolu Derbent mevki üzerinde meydans gelen kazada iddiaya göre, Ukrayna Uyruklu Mykola Lavrinenko’nun kullandığı üzüm yüklü ukrayna plakalı tır bariyerleri yarıp uçuruma uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sürücü tam 2 saatlik çalışma sonrası parçalanan tırdan kurtarıldı. Ağır yaralanan 55 yaşında ki tır şöförü bugün hastanede hayatını kaybetti.
100 metre ileride bir kaza daha meydana geldi
Kazanın yaşandığı aynı bölgenin 100 metre ilerisinde feci bir kaza daha meydana geldi. İddiaya göre,Yenişehir’e gitmekte olan Necati alkış’ın kullandığı 16 HM 103 plakalı otomobil önünde bulunan Felemez Çiçek’in kullandığı tomruk yüklü 16 AFV 289 plakalı kamyona çarptı. Olay yerinde otomobil sürücüsü necati alkış (55) feci şekilde yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Nilüfer'de ağaç dikme seferberliği başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer'de ağaç dikme seferberliği başlıyor
Burdan Yumurta'dan örnek proje
YEREL HABERLER Burdan Yumurta'dan örnek proje
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Atı kamyonetin arkasına bağlayıp, koşturan sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Atı kamyonetin arkasına bağlayıp, koşturan sürücüye ...
Bursa'daki yürek burkan kazadan geriye bu kare kaldı
YEREL HABERLER Bursa'daki yürek burkan kazadan geriye bu kare kaldı
Tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan ...
Matlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Matlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift ...
Bursa'da firmalara Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da firmalara Covid-19 denetimi
Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift ...
Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
“İyi ki yapmışım” ertelendi
YEREL HABERLER “İyi ki yapmışım” ertelendi
Köyün nüfusu, siyah incir hasadında 2,5 katına çıkıyor
YEREL HABERLER Köyün nüfusu, siyah incir hasadında 2,5 katına ...
Bursa'daki kazada ölenlerin kimliği belli oldu 9 yaşındaki kız çocuğu ambulansta hayata döndürüldü, hastanede tedavi altına alındı Merinos Kavşağı'nda yakalanan kamyon sürücüsü, motosikleti fark etmediğini söyledi
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölenlerin kimliği belli oldu 9 ...
Platesle stres atıyorlar
YEREL HABERLER Platesle stres atıyorlar
TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de
YEREL HABERLER TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de
Ademoğlu: "Biz değil rakipler düşünsün"
YEREL HABERLER Ademoğlu: "Biz değil rakipler düşünsün"
Bursa'da kamyon faciası kamerada...Motosikletteki çift öldü, bir çocuk hastanede
YEREL HABERLER Bursa'da kamyon faciası kamerada...Motosikletteki ...
Türk iş dünyası için Ukrayna’da 25 milyar dolarlık iş fırsatı Ukrayna pazarı ve yatırım-ticaret imkanları semineri yapıldı
YEREL HABERLER Türk iş dünyası için Ukrayna’da 25 milyar dolarlık iş ...
Efeler’e kupa öncesi moral yemeği
YEREL HABERLER Efeler’e kupa öncesi moral yemeği
Bursa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi öldü...(2) Hastaneye kaldırılan çocuk da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi öldü. ...
Bursa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki çift öldü, çocukları yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki çift ...
Park halindeki TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki TIR, alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X