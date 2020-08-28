Burdan Yumurta'dan örnek proje

Bursa'da 2010 yılından bu yana Karacabey'in Cambaz Mahallesinde faaliyet gösteren Matlı Grup markası "Burdan Yumurt"a, örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Matlı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımına, Verim Gıda şirketine kurduğu GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi ile start verdi. 14 tavuk kümesi ve 3 yarka büyütme kümesi üzerine toplam 20 bin 720 metrekarelik çatı üzerine kurulan 12 bin 420 adet güneş paneli ile Burdan Yumurta tesislerinin yıllık tüketmiş olduğu enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini karşılamayı hedefliyor. Bursa'da kendi alanında bir ilki gerçekleştiren Burdan Yumurta tesislerinde 2 milyonu aşkın tavukla yumurta üretimi yapılıyor.

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