Nilüfer'de ağaç dikme seferberliği başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “11 Kasımda Nilüfer Demirci mahallesindeki yanan ormanlık alanda olacağız. Yanan her bölgeyi iki kat yeşillendireceğiz" dedi.

Demirci Mahallesindeki yanan ormanlık alanda incelemelerde bulunan Milletvekili Mustafa Esgin, "11 Kasımda ağaç dikme seferberliği başlatıyoruz. Hep birlikte o gün yanan ormanlık alanda olacağız. Yanan her bölgeyi iki kat yeşillendireceğiz" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü Bursa İşletme Müdürü Nacettin Doğan, Demirci Muhtarı Mehmet Bulut ve mahalle sâkinleriyle birlikte yanan ormanlık alanda incelemelerde bulunan Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"Nilüfer Demirci Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını ciğerlerimizi yaktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun mücadelesiyle yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 hektarlık bir alanın yandığı bilgisini aldık. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmaları başlatıyoruz”.

Mudanya’nın Çağrışan mevkiinde 11 Kasım 2018 yılında çıkan orman yangını sonrası Gıda, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli öncülüğünde bütün Bursalılarla birlikte ağaç dikme kampanyası tertip ettiklerini anlatan Mustafa Eskin, “Yangının ikinci senesinde bu kez Demirci Mahallesi'ndeki orman yangını için buluşacağız. 11 Kasımda ağaç dikme seferberliği başlatıyoruz. Hep birlikte o gün yanan ormanlık alanda olacağız. Yanan her bölgeyi iki kat yeşillendireceğiz. Bursalı hemşehrilerimizi, bilhassa gençlerimizi ve çocuklarımızı ağaç dikme şenliğimize şimdiden davet ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.