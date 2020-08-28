Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

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Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirdiği 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. S.A., D.B. ve A.N., evlerine yapılan operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-28 13:52:21



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