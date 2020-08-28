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Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

DHA

Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede


Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirdiği 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. S.A., D.B. ve A.N., evlerine yapılan operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-28 13:52:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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