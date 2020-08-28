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Muhsin Yaşar: Hedefim Euroleague seviyesinde bir oyuncu olmak

DHA

Muhsin Yaşar: Hedefim Euroleague seviyesinde bir oyuncu olmak


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - 
TOFAŞ'ın başarılı oyuncusu Muhsin Yaşar, hedefinin geçen sezonki performansını ileriye taşımak olduğunu belirterek, Euroleague seviyesinde bir oyuncu olmak istediğini kaydetti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ın başarılı oyuncusu Muhsin Yaşar, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği `Yerel Kahramanlar´ programının konuğu oldu. Basketbola 10 yaşında Yalova´da başladığını belirten genç oyuncu, ilk başlarda futbol ile çok ilgili olduğunu ancak daha sonrasında, bir antrenörünün yönlendirmesiyle birlikte basketbola başladığını dile getirdi.
"İLK TRANSFER OLDUĞUMDA ÇOK HEYECANLIYDIM"
15 yaşında TOFAŞ Spor Kulübü´ne transfer olan genç oyuncu, "İlk transfer olduğumda çok heyecanlıydım. Büyük bir kulübe geliyorsunuz, altyapısıyla ünlenmiş büyük oyuncular çıkartmış bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıydım. İlk dönemlerde zorlandım ama oradaki aile ortamı oradaki antrenörlerin yardımıyla o süreci hızlı atlattım. Hem yeni bir ortamın zorluğu, hem idmanların yoğunluğu, temposu beni çok zorlamıştı. Sonraki dönemlerde bunlara alışıp uyum sağladım" dedi.
"BARIŞ ERMİŞ'İN YARDIMLARI PERFORMANSIMI ÇOK ETKİLEDİ"
2015/16 sezonunun kendisi için çok özel bir sezon olduğunu kaydeden Yaşar, "Çok tecrübeli isimler vardı, Orhun (Ene) ağabeyin geldiği ilk sezondu. Kaya (Peker) ağabeyden çok şey öğrendim, bana çok yardımcı oldu. Örnek alabileceğim bir 5 numaraydı. Özellikle floater atışını ondan öğrendim. Bu öğrendiğim atış özellikle geçen yıl bana çok yardımcı oldu. Barış (Ermiş) ağabey ile uyumum çok iyiydi. Bana çok kolaylık sağladı, asistleri, saha içi ve saha dışı yardımları benim performansımı çok etkiledi" diye konuştu.
"BURSA TRİBÜNÜNÜN DESTEK VERMESİ HOŞUMA GİDİYOR"
10 yıldır TOFAŞ´ta olduğunu ve gerek kulüp, gerekse Bursa seyircisinden önemli destekler gördüğüne işaret eden Yaşar, "Bu dönemde yerli ve yabancı tecrübeli oyuncuların yardımı çok oldu. Bunu saha içerisinde özgüvenimizi artırarak hissettik. Biz de bu kültür ile büyüdüğümüz için gençlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bursa tribününün de bana destek vermesi çok hoşuma gidiyor. Geçen yılki performansımı çok etkiledi. Dolu tribünde herkesin Muhsin Muhsin diye bağırması saha içerisindeki duruşumu, özgüvenimi çok etkiliyor. O açıdan taraftara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM EUROLEAGUE SEVİYESİNDE BİR OYUNCU OLMAK"
A Milli takım oyuncusu Yaşar, 19 yaşında Avrupa Şampiyonası´nda oynadığını hatırlatarak, ilk amacı olan TOFAŞ´ta kalıcı olmayı gerçekleştirdiğini söyledi. Bu seneki amacının ise geçen sezonki performansını artırarak ileriye taşımak olduğunu ifade eden ve gençlere tavsiyelerde bulunan Yaşar, "Hedefim Euroleague seviyesinde bir oyuncu olmak. Her genç oyuncu ilk çıktığında zorlanır ancak TOFAŞ ailesi, kültürü, tesisleri bu dönemi kolaylaştırıyor. Genç oyunculara tek tavsiyem sabırlı olup çok çalışmaları" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-28 14:09:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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