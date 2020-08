Şehit aileleri ve gazilere ‘vefa’ ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatanın birliği ve bütünlüğü ile milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlerin yakınları ve gazileri ziyaret etti.

İlk ziyaretini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ne gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dernek Başkanı Muzaffer Uyar ve dernek üyeleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Ardından sırasıyla Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’ne ziyarette bulunan Başkan Yılmaz, dernek başkanlarından faaliyetler hakkında bilgi alarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerin çok büyük acılar yaşadığını ancak her zaman vatanın bütünlüğüne ve milletin birliğine olan inançlarının, acılarından büyük olduğunu dosta düşmana haykırdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bunun içindir ki ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen vatan evlatlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri var. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin bizim nazarımızda kendi aile fertlerimizden hiç bir farkı yok. Sık sık kendileriyle bir araya geliyoruz. En ufak dertlerini kendi sorunumuz gibi kabul edip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu bizim onlara vefa borcumuz. Borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebiliyor, yaşadıkları acıları bir nebze de olsa hafifletebiliyorsak bizden mutlusu olmaz” diye konuştu.

Geçmişinden aldığı güçle geleceğe bakan bir medeniyetin mensubu olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli unsur tarihimizin her döneminde, milletin birliği ve ülkenin bütünlüğü için kendi canlarını hiçe sayan kahramanlar yetiştirebilmiş olmamızdır. Bu vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Onların gösterdiği fedakârlıklar sayesinde huzur içerisinde yaşıyor ve geleceğe güven ile bakabiliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu onurlu mertebeye erişmiş gazilerimize ise sağlık ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

