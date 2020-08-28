Bursa'da orman yangını

Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA´nın Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter 9 arazöz, 3 itfaiye aracı, 3 su ikmal aracı, 4 dozer ve 102 personel ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNDerya EVREN
2020-08-28 16:27:56
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