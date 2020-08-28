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Bursa'da orman yangını

DHA

Bursa'da orman yangını


Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA´nın Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter 9 arazöz, 3 itfaiye aracı, 3 su ikmal aracı, 4 dozer ve 102 personel ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNDerya EVREN
2020-08-28 16:27:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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