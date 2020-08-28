Yâren leylek Adem amcaya veda etti 9 yıldır Eskikaraağaç'ta Adem amca ile balık tutmaya çıkan Yâren, göç etti

Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde Adem amca ile olan yakınlığı ile sinemalara konu olan Yâren leylek, Bursa'ya veda ederek göç etti.

Bursa'da leylek köyü Eskikaraağaç'ın daimî konuklarından olan ve 9 yıldır balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluk kurduğu Yaren leylek sıcak diyarlara göç etti. Leyleklerin yaklaşık 3 hafta önce terk ettiği köyü, sevgisi ve bağlılığı olan Yâren leylek terk etmemişti. Adem amca ile balık tutmaya giden ve ona yoldaşlık eden Yaren'in yuvası da boş kaldı.

Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısındaki leylek köyü Eskikarağaç'ın simgelerinden biri olan Yâren ve balıkçı Adem Yılmaz, önümüzdeki sene bahar ayında kavuşmayı hayal ediyor.

Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, twitter hesabından Yâren'in Karacabey'e veda ettiğini duyurdu. Tüydeş, "Ve o gün geldi çattı işte. Yâren Leylek pılını pırtını topladı ve Uluabat Gölü'ndeki yuvasından güneydeki bilinmez bir yere doğru o yolculuğa çıktı. Şimdi hepimizin aklında tek bir soru, acaba seneye yine gelebilecek mi? Güzel düşünceler güzel olur derler" ifadelerini kullandı.

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