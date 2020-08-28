Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Atletizmde Turkcell Süper Lig´in final kademesinin ilk günü Bursa´da tamamlanırken, 110 metre engellide Mikdat Sevler kendisine Türkiye rekorunu yeniledi.
Bursa Atıcılar Pisti´nde yapılan Turkcell Süper Lig mücadelesinde final kademesinin ilk günü sona erdi. Yapılan 10´ar yarış sonunda erkeklerde Fenerbahçe, ENKA´ya karşı 6 puanlık avantajını 8´e yükseltirken, kadınlarda sarı-lacivertlilerin bir puanlık üstünlüğü bulunuyor.
İlk gün yapılan 110 metre engelli müsabakasında Mikdat Sevler, 13.69´luk bir derece koşarak kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını 0.04 saniye geliştirdi. Mikdat, böylece 2020´de açık saha sezonunda üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.
100 metre engelli kadınlarda ise Özge Soylu, ilk kademede geçildiği Şevval Ayaz´a karşı bu kez üstünlük sağlamayı başardı. Soylu, kronometreyi 13.44´te durdururken, tüm zamanlar Türkiye listesinde dördüncü sıraya yükseldi.
1500 metre erkeklerde Seyhan Belediyespor´dan eski Avrupa Kros ikincisi Ramazan Barbaros, 3:45.02 ile bu dalda Türkiye´de 2020´nin en iyi derecesini koşarak birinci olurken, 400 metrede İlyas Çanakçı ilk kademede olduğu gibi yine kulübü Fenerbahçe´ye 8 puan getirdi. 19 yaşındaki Çanakçı, ENKA´nın yıldız ismi Yasmani Copello´yu geçerken, 47.19´luk bir derece yaptı.
100 metre erkeklerde Ramil Guliyev, 10.23 ile 2020 Türkiye listesinin bu mesafedeki en iyi derecesiyle kazanırken, kadınlar yarışında 2003 doğumlu Simay Özçiftçi, Mizgin Ay´ı ilk kez geride bırakıp, 11.81´lik kariyer derecesine imza attı.
Cirit atma kadınlarda Eda Tuğsuz 60.38, diskte Özlem Becerek 55.46 ile takımları Fenerbahçe´ye 8 puan yazdırırken, yüksek atlama erkeklerde Alperen Acet de 2.18 ile ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Yarışmalar sonunda genel sıralamada ilk üç sıra şu şekilde:ERKEKLER
1. Fenerbahçe 216
2. ENKA 208
3. Beşiktaş 164KADINLAR
1. Fenerbahçe 222
2. ENKA 221
3. Beşiktaş JK 166GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışlardan detaylar
-Ramil'in açıklamaları
-İlyas'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-28 21:43:23
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