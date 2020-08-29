Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyonet sürücüsü tutuklandı

Bursa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Bursa'da çarptığı motosikletteki İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz'ın ölümüne (37), kızları Saliha Yılmaz'ın (9) ise ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürüşücüsü Abdulaziz A. (33) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdulaziz A., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı.

Abdulaziz A. mahkemede verdiği ifadede, "Kamyonetimle seyir halindeydim. Eski stat kavşağına geldiğimde arkamdaki bir otomobil sürücüsü beni durdurdu ve bana 'sen ne yaptın motosiklettekileri ezdin' dedi. Duyduğumda şok oldum. Birine çarptığımı fark etmemiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaza yaptığımı başka bir sürücüden öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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