Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor Kulübü´nün, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda saat 17.00´de gerçekleşecek. Kongreye tek aday olarak giren Erkan Kamat´ın, Bursa ekibinin yeni başkanı olması bekleniyor.

Transfer tahtası kapalı olan ve mevcut borçlar nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen Bursaspor Kulübü´nün, transfer yapabilmesi için FIFA ve UÇK´daki kesinleşmiş dosyalara göre, 45 milyon 142 bin 615 TL´lik borcu kısa vadede ödemesi gerekiyor. Genel Kurul öncesinde Bursaspor Kulübü´nün toplam 492 milyon 291 bin 586 TL´lik borcu yer alıyor. Ayrıca Bursaspor Kulübü´nün kısa vadede; kesinleşmiş dosyalar ile beraber yargılaması devam eden dosyaların da olduğu şekliyle aleyhte sonuçlanması halinde toplamda 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde bir ödeme yükümlülüğü bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-29 09:53:35



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