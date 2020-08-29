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Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spora yatırım sürüyor Başkan Alinur Aktaş kullandığı penaltıları gole çevirdi

İHA

Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spora yatırım sürüyor Başkan Alinur Aktaş kullandığı penaltıları gole çevirdi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ederken ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2.Lige yükselen Karacabey Belediyespor'a Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey Belediyespor’un ihtiyacı olan doğal çim futbol sahasını hizmete açtı. Başkan Alinur Aktaş, şehri ve ilçeleri daha iyi standartlara kavuşturmanın derdi ve hesabı içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Alinur Aktaş, tesiste kullandığı penaltıları gole çevirmesini bildi.
Bursa’nın sporda da öncü bir şehir olması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, amatör ve profesyonel takımlara ihtiyaçlarını karşılayarak katkı sunmaya devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Osman Mestan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte Karacabey Belediyespor tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı İsmail Ülker ve yöneticiler tarafından karşılanan Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Elde ettikleri başarılardan ötürü futbolcuları kutlayan Başkan Aktaş, yeni sezonun da aynı şekilde başarılı geçmesini temenni etti. Kulüp Başkanı Ülker ve futbolcular tarafından Başkan Alinur Aktaş, Milletvekilleri Efkan Ala ve Osman Mestan ile İl Başkanı Ayhan Salman’a Karacabey Belediyespor formaları hediye edildi. Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş ile İlçe Başkanı İşcan karşılıklı penaltı atışları yaptı.
“Tesisleşmeye büyük katkı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediyespor’un bu sene futbolda Bursa’yı gururlandırdığını söyledi. Karacabey’in 100 bine dayanan nüfusuyla Bursa’nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Aktaş, şehri ve ilçeleri daha iyi standartlara kavuşturmanın derdi ve hesabı içerisinde olduklarını ifade etti. Futbolda tesisleşmenin önemine de vurgu yapan Başkan Aktaş, Karacabey Belediyesi’nin Öğretmenler Parkı'nda oluşturulan tesislerde bir süredir çalışma yürüttüğünü, Büyükşehir Belediyesi’nin de tesislere destek olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, “Öğretmenler Parkı diye adlandırılan bölgede doğal çim futbol sahası 9750 metrekare inşaat alanına sahip. Proje kapsamında zemin iyileştirme, çevre korkulukları, doğal çim futbol zemini ve sulama tesisi imalatları yapıldı. Ayrıca çim saha etrafına 400 metre uzunluğa sahip sentetik çim koşu pisti yapılması da planlanmakta. Karacabey Öğretmenler Parkı doğal çim nizami futbol sahası inşaat, mekanik ve elektrik yaklaşık maliyeti de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL’dir. Sentetik koşu pistini de tamamladığımızda burası daha güzel bir hale dönecek. Tabii Karacabey Belediyespor bu sene 2. Lig’de İnegölspor ile beraber Bursamızı ayrı ayrı temsil edecekler. Ben başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah bu sene de başarılarla dolu geçer” dedi.
AK Parti Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesi arasındaki ahengin hizmete nasıl dönüştüğüne tanıklık ettiklerini ifade etti. Bursalıların ayağına hizmet götüren Başkan Alinur Aktaş’a ve Ali Özkan’a teşekkür eden Ala, güzel bir dönem geçiren Karacabey Belediyespor’a da yeni sezonda başarılar diledi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, Öğretmenler Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle futbol kulübünün talep ettiği çim sahayı hizmete açtıklarını belirtti. Yapılan yatırımın spora ciddi manada katkı sağlayacağını anlatan Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçenin ihtiyaçları noktasında her zaman desteklerini hissettirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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