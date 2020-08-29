Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı

Bursa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Bursa'da çarptığı motosikletteki İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz'ın ölümüne (37), kızları Saliha Yılmaz'ın (9) ise ağır yaralanmasına neden olan kamyon sürüşücüsü Abdulaziz A. (33) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdulaziz A., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı.
Abdulaziz A. mahkemede verdiği ifadede, "Kamyonumla seyir halindeydim. Eski stat kavşağına geldiğimde arkamdaki bir otomobil sürücüsü beni durdurdu ve bana 'sen ne yaptın motosiklettekileri ezdin' dedi. Duyduğumda şok oldum. Birine çarptığımı fark etmemiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaza yaptığımı başka bir sürücüden öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.