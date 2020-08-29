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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı

İHA

Misi'deki çocukların katılımıyla yapılan "Köyünün geleceği 'Misi'n?" projesi tamamlandı. Eğitim çalışmalarına katılarak Misi'nin geleceği için öneriler geliştiren çocuklar, çalışmaların son gününde mahalleleri için hazırladıkları projelerin sunumunu yaptılar.

Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı

Misi’deki çocukların katılımıyla yapılan “Köyünün geleceği ‘Misi’n?” projesi tamamlandı. Eğitim çalışmalarına katılarak Misi’nin geleceği için öneriler geliştiren çocuklar, çalışmaların son gününde mahalleleri için hazırladıkları projelerin sunumunu yaptılar.
Köyde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üreterek, hem kendilerine hem de köylerine bir gelecek kurması amacıyla bir gelişim projesi hazırlayan Nilüfer Belediyesi, projenin ilk uygulamasını Misi’de yaptı.
Kırsal ve özgün niteliklerini koruyan Misi’deki çocuklar için “Köyünün geleceği ‘Misi’n?” adıyla hayata geçirilen eğitim projesi kapsamında, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Çocukların sürdürülebilir turizm ile yerel tarih bilinci kazanması ve yaşadıkları çevrenin somut ve somut olmayan kültürel değerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenen eğitimin sonunda, çocuklar yaşadıkları köyün geleceğine kafa yorarak öneriler geliştirdiler.
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Tarih ve Turizm Bürosu tarafından düzenlenen proje 1,5 ay sürdü. Bu süre boyunca yerel tarih, arkeoloji, sivil mimari, kişisel gelişim, etkili iletişim yöntemleri, sosyal medya ve proje yazma eğitimleri alan çocuklar, projenin finalinde köyleri için hazırladıkları önerilerin sunumu yaptılar.
Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Eğitmen Elvan Özsel, “Proje süresince çocuklardaki gelişimi görmek benim için çok etkileyiciydi. Yaşadıkları mahallede yeni keşfettikleri değerler; edindikleri özgüven, sorgulama kabiliyeti, araştırma isteği ve geleceklerine, yaşadıkları mahallenin geleceğine sahip çıkma arzuları projenin en önemli çıktısı oldu. 1,5 ay boyunca hazırlayıp, bugün burada sundukları kırsal kalkınma, yerel turizm ve tanıtım başlıklarını içeren projeyi yaşamlarına kısa vadede yansıtmaya başlayacaklarından ve hatta büyüklerine de örnek olacaklarından eminim” dedi.
Misi’nin tanıtımı ve kalkınması için çeşitli öneriler geliştiren çocuklara sunumların ardından katılım sertifikaları verildi. Katılımcılara sertifikalarını veren Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan “Bu eğitimleri burada bırakmamak gerekiyor. Siz bir yandan eğitimlere devam ederken bizler de bir yandan, hazırladığınız projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız. İyi ki buradasınız, iyi ki bu köyün geleceğine sahip çıkmak üzere elinizi taşın altına koydunuz. Eğitmenimiz Elvan Özsel ve Misi Mahallesi Muhtarı Haluk Balta’ya da projeye katkılarından dolayı Başkanımız Turgay Erdem adına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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