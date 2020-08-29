Çocuk odalarında çalışma ortamı huzurlu ve düzenli olmalı

Covid19 ile insanların hayatına giren uzaktan eğitim sistemi ile öğrenciler ve aileler evde ders çalışmanın zorluklarıyla yüz yüze geldi.

Eğitim sistemini de çok değiştiren pandemi süreci farklı açıklamalar yapılması ile hem çocuklar hem de ailelerinde kafa karışıklıklarına neden oluyor. Alınan son karar ile çocuklar bir dönem daha okul sıralarını dolduramayacak. Bilgisayar başında eğitimöğretim devam edecek.

Bursa’da özel tasarım çocuk mobilyaları üreten Moremo Mobilya’nın Kurucu Ortağı Pervin Katana, mevcut durumunda çocukların evlerinde ve odalarındaki çalışma ortamının daha da önemli hale geldiğine işaret etti. Yeni süreçte çocuk odalarının görsel değil işlevsel düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Pervin Katana; “Pandeminin hayatımıza girmesiyle anne ve babalarımızın sağlık konusunda çok daha fazla bilinçlenmiş olduğunu düşünmek istiyorum. Çocukları için alacakları mobilyalarda görsellik ve fiyat odaklı olmayıp, mobilyalarda kullanılan malzemelerin sağlık sertifikalarını ve güvenlik sistemlerini sormaları gerektiğini öğrenmiş olmaları gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

"Çocuk odada boğulmuş gibi hissetmesin"

Eğitim ve öğretim sürecini evde geçiren çocuğun zamanının büyük bölümünde kendi odasında olacağına dikkati çeken Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana; “Çocuklarınızın odası aydınlık ve ferah olmalı. Çocuk odasını çok doldurmayın. Çocuk kendini odada boğulmuş hissetmesin. Odanın ölçüsüne göre saklama ve depolama alanı fazla olan mobilyalar tercih edin. Karyola altlarına yerleştirilecek yavru yataklar ideal saklama alanları olarak kullanabilirsiniz. Dolaplar ve kitaplıklar kapaklı olursa oda daha düzgün olacaktır. Dağınık bir odada çalışmak gerçekten çok zordur. Kitaplar, dosyalar, kalemler için uygun çekmece ve raflar olmalıdır. Çocuğunuz düzen içinde çalışmayı öğrenirse hem çok daha çabuk odaklanabilecek. Hem de bütün hayatı boyunca düzenli yaşamayı öğrenecektir” dedi.

"Odasına uygun mobilyalar hazırlayın"

Evlerde genellikle en sorunlu odaların çocuk odaları olduğunu aktaran Pervin Katana, imkan olması durumunda odanın ölçülerine uygun özel mobilyalar hazırlanması gerektiğini belirtti. Cam önlerinin dinlenme alanı ya da çalışma alanı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Katana; “Çocuk odasında kullanılacak renkler önemlidir. Odada kullanılacak koyu ve canlı renkler yorucudur. Dikkat dağınıklığına ve strese sebep olacaktır. Açık renkler ve pastel tonların tercih edilmesi çok daha doğru olur. Çocuk odalarında duvar kağıdı kullanmak yerine düz renk duvarlar tercih etmek daha rahat bir ortam yaşatacaktır. Odada rengarenk perdeler, halılar, nevresim takımları yerine oda ile uyumlu sade desenler kullanın. Odada çocuğunuzun kullanmayacağı dağınıklık yaşatan aksesuarlara yer vermeyin. Tavandan direk gelen ışık yerine kullanılacak masa lambası daha iyi olacaktır. Çocuğunuzun odasına bitki koyun. Hem sorumluluk almasını sağlayacak hem de stresini azaltacaktır” şeklinde konuştu.

"Kreş çağındaki çocuklar için eğlenceli bir ortam oluşturun"

Kreş yaşındaki çocukların odaları için de tavsiyelerde bulunan deneyimli mobilyacı Pervin Katana, okul yaşı gelmemiş çocukların etkinlik olanı olarak kullanabilecekleri odalar hazırlanması gerektiğini açıkladı. Odaya koyulacak ev şeklindeki karyolalar, odanın ölçüsüne göre tasarlanmış dinlenme ve oyun alanlarının çocuklarda pozitif bir etki oluşturacağına vurgu yapan Katana; “Daha küçük çocuklar, odalarındaki montessori mobilyalar ve etkinlik yapabilecekleri eğlenceli çalışma alanları ile odalarında vakit geçirmekten keyif alacaklardır. Çocuğunuzun odasını onu kendinizden uzaklaştıracağınız ya da cezalandıracağınız bir alan olarak düşünmeyin. Çocuğunuzla birlikte onun odasında vakit geçirin. Birlikte oyunlar oynayın. Unutmayın çocuk odaları eşya saklama alanı değil çocukların bir numaralı sosyal alanları ve hayal dünyalarıdır. Onları birey olarak düşünün ve kendi zevkinize göre değil çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre odalarını düzenleyin” diye konuştu.

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