Seyir halinde alev alan araç yandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yandı.

Yangın, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl ilçe girişinde, sabah saatlerinde çıktı. İnegöl'den Bursa merkez yönüne seyir halinde olan sürücü Sabiha Yıldırak yönetimindeki 16 KPF 01 plakalı hafif ticari aracın, motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına park etti. Araç bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-29 12:29:19



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