Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması

DHA

Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1872 yılında tescillenerek 'Şehitler' adını alan mahallede, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın özel bir anlamı var.  Mahalle adını, Kurtuluş Savaşı'nda mahallenin büyük bir bölümünün şehit verilmesinden alıyor.
26 Ağustos 1922´de başlayan, 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edilen ve zaferi betimleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, 98'inci yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak. Zaferin farklı duygularla kutlandığı yerlerden biri ise, İnegöl ilçesindeki Şehitler Mahallesi olacak. Tarihi 1350´li yıllara dayanan Şehitler Mahallesi'nde, Kurtuluş Savaşı zamanında Yunanlılar tarafından iki kere talan edilerek 7´si asker olmak üzere 159 kişi şehit edildi. Eski adı Doma ve Bekçeviz olarak adlandırılan mahallenin adı; Kurtuluş Savaşı sırasında çok şehit vermesinden dolayı 1970´li yıllarda 'Şehitler' olarak değiştirildi.
'KÖYÜMÜZÜN TÜM İNSANLARI ZULME UĞRAMIŞ'
Kurtuluş Savaşı yıllarında mahallelerinin Yunanlılar tarafından işgale uğradığını belirten Şehitler Mahallesi Muhtarı Emir Güneş, "Köyümüzün tüm insanları zulme uğramış. Erkeklerinin tamamına yakını o savaşta camiye götürülerek, orada şehit edilmiştir. Bu köy yeniden küllerinden doğmuştur. Köyümüzün girişine 1972 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılan şehitlik var. Burada yatan şehitlerimiz bizim gururumuzdur. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ülkemiz şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor. 30 Ağustos günü mahallemizi bayraklarla süsleyerek Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Bu sene de bu coşkuyu tekrar yaşayacağız" diye konuştu.
ADI 2 KERE DEĞİŞTİ
Güneş, "1960 yılında yaşanan askeri müdahale sonucu, Türkiye'deki yabancı kökenli kasaba, köy, mahalle ve sokak adları Türkçe adlarla değiştirilmiş, Doma köyünün adı da köye yakın bir arazinin isminden esinlenerek ve köylüye haber verilmeden 'Bekçeviz köyü' olarak değiştirilmiştir. Köyün Aşığı Nezir Erdil'in ifade ettiği gibi köye verilen yeni ismi halk içine sindirememiş ama 1972 yılına kadar yani, 13 yıl süre ile köy bu adla anılmıştır. 1972 yılında, köy muhtarının başkanlığında toplanan Köy İdare Heyeti, köyün adının değiştirilmesini görüşmüş, köy idare heyetinde bulunan Aşık Nezir Erdil'in önerisini kabul ederek, köyün adının 'Şehitler köyü' olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve konu ilgili makamlara gerekçesiyle duyurulmuştur. İlk etapta köylü yeni ismi kabul edilmemiş, bilâhare Aşık Nezir Erdil'in kişisel gayreti ile onaylanmış ve 1972 yılında köyün adı 'Şehitler Köyü' olarak tescil edilmiştir" dedi.
ŞEHİTLER ADININ VERİLMESİ
Mahallenin adının nasıl değiştirildiğini anlatan Güneş, "Kurtuluş Savaşı'nda köyümüz işgalci Yunanlar tarafından yakılıp, yıkılmış ve köy halkından 152 kişi şehit edilmiştir. Ayrıca köyün girişinde bir şehitlik var. Orada da 7 askerimiz şehit edilmiştir, bilâhare oraya bir şehitler anıtı yapılmıştır. İşgal sırasında Hasan Dede'ye ve köyümüze ait, bizce kutsal sayılan, birçok eşya ve belge de yok edilmiştir. Yani köyümüz aynı zamanda Kurtuluş Savaşı şehitlerini de sinesinde barındırmaktadır. Bu nedenle köyümüze 'Şehitler Köyü' ismi verildi" diye konuştu.
159 ŞEHİT VERDİK
Güneş, "Osmanlı zamanında köyümüz kurulmuş. Kurtuluş ve Çanakkale harplerinde Yunanlar her yeri yakmışlar. Köyde sadece bir minare ve karaağaç kalmış. Erkekleri yakmışlar. 159 şehit vermişiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-29 13:13:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salman'dan 30 Ağustos mesajı "Büyük Zafer’in 98. yılı Milletimize kutlu olsun"
YEREL HABERLER Salman'dan 30 Ağustos mesajı "Büyük Zafer’in 98. yılı ...
Seyir halinde alev alan araç yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan araç yandı
50 yıl sonra aynı yerde buluştular! Burada tanışıp evlendiler aynı yere yıllar sonra tekrar geldiler!
YEREL HABERLER 50 yıl sonra aynı yerde buluştular! Burada tanışıp ...
Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar
YEREL HABERLER Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar
Artan grip aşısı talebine çözüm bulunmalı
YEREL HABERLER Artan grip aşısı talebine çözüm bulunmalı
Hafif ticari araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç cayır cayır yandı
Çocuk odalarında çalışma ortamı huzurlu ve düzenli olmalı
YEREL HABERLER Çocuk odalarında çalışma ortamı huzurlu ve düzenli ...
Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor
YEREL HABERLER Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Çekicinin iş kazası... O anlar kamerada Rampada kaymaya başlayınca kurtarmaya geldiği araca çarptı
YEREL HABERLER Çekicinin iş kazası... O anlar kamerada Rampada ...
Karacabey’de gençlik merkezi ve spor salonu ihalesi için geri sayım
YEREL HABERLER Karacabey’de gençlik merkezi ve spor salonu ihalesi ...
Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı
YEREL HABERLER Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı
Damadını sokak ortasında bacağından vurdu
YEREL HABERLER Damadını sokak ortasında bacağından vurdu
Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyon sürücüsü ...
Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spora yatırım sürüyor Başkan Alinur Aktaş kullandığı penaltıları gole çevirdi
YEREL HABERLER Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir ...
Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
YEREL HABERLER Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
Mağaraya girdiklerinde gözlerine inanmadılar Yüzlerce yarasayı karşısında gören dağcılar, şaşkına döndü
YEREL HABERLER Mağaraya girdiklerinde gözlerine inanmadılar Yüzlerce ...
Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber Patrondan habersiz evlenene tazminat da, izin de yok
YEREL HABERLER Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü ...
(Özel) Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Ailelerin gözü kulağı bu imtihanda Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı
YEREL HABERLER (Özel) Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Ailelerin ...
Kayınpeder damadını vurdu
YEREL HABERLER Kayınpeder damadını vurdu
Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyonet sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyonet sürücüsü ...
Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı
Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift ...
Işıklar'da mezuniyet heyecanı 963 jandarma astsubay mezun oldu
YEREL HABERLER Işıklar'da mezuniyet heyecanı 963 jandarma astsubay ...
Yüzbaşı Ahmet Güven Orhangazi’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Yüzbaşı Ahmet Güven Orhangazi’de toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X