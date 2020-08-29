Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan N.G. ve yürüme engelli E.G.G., adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma neticesinde E.G.G. ve N.G.´yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, N.G. ve yürüme engelli E.G.G.´nin içinde bulunduğu otomobil, ekiplerce durduruldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-29 14:01:58
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