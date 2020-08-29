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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında düzenlenen online eğitimde konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde belirli sınırlamaların getirildiğini ifade ederek, yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi.

BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında düzenlenen online eğitimde konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde belirli sınırlamaların getirildiğini ifade ederek, yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi.
Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, pandemi döneminde firmaların ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşıldığı online eğitimlerini sürdürüyor. ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ konulu eğitim Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle ikinci el taşıt satışı sınırlandırıldı
15 Ağustos tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde yetki belgesi şartı aranarak belirli sınırlamaların getirildiğini belirten Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi. BTSO üyesi sektör temsilcilerine videokonferans yöntemiyle bilgilendirmelerde bulunan Aslanlar, ”İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik, 15 Ağustos 2020 tarihi itibari ile uygulamaya konuldu. Tüzel kişi, tacir, esnaf ve zanaatkarların ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti faaliyetlerini kapsayan yönetmelik ile yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yönetmelik, ikinci el taşıt ticaretinin gerçekleşeceği ortamdan ödeme yöntemlerine kadar birçok alanda sınır ve denetlemelerin gerçekleşebilmesini kolaylaştırıyor.” dedi.

Yılda üç satışa kadar muafiyet
Yeni yönetmelik ile birlikte şart koşulan yetki belgesi olmayan kişilerin yılda en fazla üç taşıt satışı yapabileceklerini kaydeden Aslanlar, “Taşıt Kanunu’na tabi gerçekleşen toplu taşıt alım ihaleleri, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili faaliyette bulunan işletmelerin kendi arasındaki taşıt alım satım işlemleri, hacizli araç satışları ve gümrük kanunu kapsamında gerçekleşen taşıt ihaleleri ile taşıt kiralama şirketlerinin en az bir yıl süre ile kiraladıkları araçlarını kiralayan kişi ya da firmalara satmaları da kapsam dışında tutulmaktadır.” dedi.
İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesi için aranan şartlar neler?
Ayrıca düzenleme kapsamında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının zorunlu hale geldiğini söyleyen Aslanlar, Ticaret İl Müdürlükleri’nden alınacak yetki belgeleri için gereken bazı şartlar olduğunu dile getirdi. Yetki belgesine yalnızca faaliyetleri arasında ikinci el motorlu taşıt alım satım faaliyetleri ibaresinin bulunduğu iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip kişilerin başvurabildiğini belirten Aslanlar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başvuruda bulunan kişilerin belgeleri, bulundukları illerdeki Oda’ya ikinci el motorlu taşıtların alım satım faaliyetleri ibaresiyle kayıtlı olmalı. Ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuran kişinin 18 yaşını doldurması, en az lise mezunu olması, mesleki yeterlilik belgesi almış olması, iflas etmemiş ya da itibarını geri kazanmış olması ve 5 yıldan fazla hüküm giymemiş olması şartlarının sağlanması halinde belge tarafımızdan onaylanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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