Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı

İHA

Marmarabirlik'in 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Göreve geldikleri günden bugüne kadar 160 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bugünü değil yarınları düşünüyoruz. Hedefimiz Marmarabirlik'i bir gıda devi yapmaktır" dedi.

Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı

Marmarabirlik’in 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Göreve geldikleri günden bugüne kadar 160 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugünü değil yarınları düşünüyoruz. Hedefimiz Marmarabirlik’i bir gıda devi yapmaktır” dedi.
66 Yıllık geçmişi 30 bin aktif ortağı ile sektöründe başarı hikayesi yazmaya devam eden Marmarabirlik’in Nisan ayında yapılması planlanan fakat korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Başköy tesislerinde gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu Genel Kurula; Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile 251 Birlik Temsilcisi katıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, genel kurulda yaptığı konuşmada geçtiğimiz iş yılı hakkında bilgi vererek, genel bir değerlendirmede bulundu.
Asa, “Geçtiğimiz yıl ortaklarımızın gerçekten uzak rekolte beyanı vermesinden kaynaklı sıkıntı yaşandı. Kampanya sonunda ürün alımlarımıza baktığımızda aslında kota ile ilgili sıkıntının olmadığını rakamlar bize gösteriyor.2019/2020 Ürün alım kampanyasında; rekolte beyan veren ortak sayısı 23 bin 643, hiç ürün teslim etmeyen ortak sayısı bin704. Yüzde 50’sini teslim etmeyen ortak sayısı; 3 bin 390. Kotasını tamamlamayan ortak sayısı 13 bin 378, toplam 19 bin ortak taahhüdünü yerine getirmemiş. Bu rakamlara bakarsak kota nerede” dedi.
Ürün alım fiyat politikaları ile ilgili de bilgi veren Asa, "Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odaları tarafından 1 kg zeytin üretim maliyeti 4,35 TL olarak açıklanmıştı. Marmarabirlik taban fiyatı 5.45 TL, tavan fiyat ise 13.10 TL olmak üzere ortalama alım 8,5 TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa koşullarının 2 TL üzerinde fiyatla ürün alımı yapılmış ve ortaklarımıza destek verilmiştir. Öte yandan gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak ve hasat döneminde teslim edecekleri ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklarımıza 62 milyon lira kredi limiti tahsis edilmiştir. Ayrıca ortaklarımıza ürün vadeli olarak toplam 8,5 milyon liralık sigorta poliçesi düzenlenmiş ve vade farkı uygulanmamıştır.” ifadesinde bulundu.
"Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı artacaktır"
“Hedefimiz Marmarabirlik’i bir gıda devi yapmaktır” diyen Hidamet Asa, “Çok satmanın yolu çok ürün almaktan, çok ürün almanın yolu da planlı bir alımdan geçmektedir. Peşin ve kısa vadeli ürün az ürün almak yerine, imkanlar dahilinde düzenli bir ödeme ile daha çok ürün almayı tercih etmeliyiz. Bu nedenle ortaklarımız kısa vade kazançlar yerine uzun vadeli düşünmeli. Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı ve refah seviyesi de artacaktır.” İfadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen satış rakamları ve kurumun hedefleri ilgili de önemli mesajlar veren Başkan Asa, “2019 Yılında 7 bin 200 tonu ihracat olmak üzere toplam 39 bin 500 ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılında toplamda 45 bin ton ürün satmayı ve 730 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. 2023 Vizyonumuz olan 50 bin ürün satışı ve 1 milyar lira ciro hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.
Göreve geldikleri 2010 yılından bugüne 160 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Hidamet Asa, “Kooperatiflerimize yaptığımız yatırımlara birkaç örnek verecek olursak; Mudanya Kooperatifine 40 yıl sonra 7 bin 500 tonluk, Gemlik Kooperatifine 50 yıl sonra 4 bin 500 tonluk ve Edincik Kooperatifine 4 bin 650 tonluk modern depolama tesisleri ve çeşitli yatırımlar yapılmıştır.”
Yaklaşan 2020/2021 ürün alım kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Asa, “Her ne kadar lokal kayıplar olsa da ‘VAR’ yılı olacağını öngörüyoruz. Ürün alımlarına başlamadan önce arztalep dengesi, salamura fiyatları, taze ürün alım fiyatları değerlendirilerek fiyatlar belirlenecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de ortaklarımız mağdur edilmeyecektir” dedi.
Sofralık zeytine Devletimiz tarafından ilk defa prim desteği verildiğini belirten Asa, zeytin üretiminde sürekliliğin olması için 0,15 krş desteğin artırılması gerektiğini, ayrıca üreticinin kullandığı zirai ilaçta KDV oranının düşürülmesi gerektiğini belirtti.
Sürdürülebilir üretimin ortaklar ve Marmarabirlik için önemine değinen Hidamet Asa, “Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi ancak teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür. Sürdürülebilir tarım ile küçük alanlardan maksimum verim alınması sağlanabilir. Bu anlamda zeytin üreticilerimizin birim alan ve ağaç başına verimliliği artırması gerekir. Marmarabirlik olarak eko sisteme de katkı sağlayacak olan sürdürebilir tarıma her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
Üretici ortakların çocuklarına burs müjdesi veren Asa sözlerini şöyle tamamladı:“Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki iş yılından itibaren üretici çocuklarına, Birliğin faaliyet konusunda uygun olmak şartıyla lisans ve lisansüstü eğitim bursu vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, Kooperatiflerimizin ortak sayısı/ürün teslimat gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, kooperatif faaliyet bölgeleri bazında bütçe ayrılarak, burs verilecek öğrenci sayısı belirlenecektir. Böylece eğitimi yatırım yaparak, Birliğimizin geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz”
Marmarabirlik Genel Kurulunda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zaferler kazanılır bedelle, korunur alın teriyle
YEREL HABERLER Zaferler kazanılır bedelle, korunur alın teriyle
Malazgirt'de yörük çadırına yoğun ilgi Yörük çadırında Bursa tanıtımı
YEREL HABERLER Malazgirt'de yörük çadırına yoğun ilgi Yörük ...
Yıldırım'da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor ‘Ulaşılabilir şehir Yıldırım’ yolunda bir adım daha
YEREL HABERLER Yıldırım'da ulaşımı rahatlatacak binalar ...
Başkan Ali Özkan'dan 30 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ali Özkan'dan 30 Ağustos mesajı
BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi
YEREL HABERLER BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı Bursa'da engelli torbacı 3 kilo metamfetamin yakalattı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı Bursa'da ...
Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu 'Şehitler Mahallesi'nde zafer kutlaması
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanların çoğunun şehit olduğu ...
Salman'dan 30 Ağustos mesajı "Büyük Zafer’in 98. yılı Milletimize kutlu olsun"
YEREL HABERLER Salman'dan 30 Ağustos mesajı "Büyük Zafer’in 98. yılı ...
Seyir halinde alev alan araç yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan araç yandı
50 yıl sonra aynı yerde buluştular! Burada tanışıp evlendiler aynı yere yıllar sonra tekrar geldiler!
YEREL HABERLER 50 yıl sonra aynı yerde buluştular! Burada tanışıp ...
Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar
YEREL HABERLER Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar
Artan grip aşısı talebine çözüm bulunmalı
YEREL HABERLER Artan grip aşısı talebine çözüm bulunmalı
Hafif ticari araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç cayır cayır yandı
Çocuk odalarında çalışma ortamı huzurlu ve düzenli olmalı
YEREL HABERLER Çocuk odalarında çalışma ortamı huzurlu ve düzenli ...
Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor
YEREL HABERLER Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Çekicinin iş kazası... O anlar kamerada Rampada kaymaya başlayınca kurtarmaya geldiği araca çarptı
YEREL HABERLER Çekicinin iş kazası... O anlar kamerada Rampada ...
Karacabey’de gençlik merkezi ve spor salonu ihalesi için geri sayım
YEREL HABERLER Karacabey’de gençlik merkezi ve spor salonu ihalesi ...
Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı
YEREL HABERLER Çocuklar yaşadıkları köy için proje hazırladı
Damadını sokak ortasında bacağından vurdu
YEREL HABERLER Damadını sokak ortasında bacağından vurdu
Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki ölümlü kazayla ilgili kamyon sürücüsü ...
Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spora yatırım sürüyor Başkan Alinur Aktaş kullandığı penaltıları gole çevirdi
YEREL HABERLER Şampiyona Bursa Büyükşehir desteği Bursa Büyükşehir ...
Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
YEREL HABERLER Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
Mağaraya girdiklerinde gözlerine inanmadılar Yüzlerce yarasayı karşısında gören dağcılar, şaşkına döndü
YEREL HABERLER Mağaraya girdiklerinde gözlerine inanmadılar Yüzlerce ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X