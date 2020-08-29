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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın sahil beldeleri Büyükşehir ile güzelleşti

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahillerin daha konforlu ve rahat kullanımı amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Gemlik Küçükkumla'daki sahil yolu da modern ve nezih hale getirildi.

Bursa'nın sahil beldeleri Büyükşehir ile güzelleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahillerin daha konforlu ve rahat kullanımı amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Gemlik Küçükkumla’daki sahil yolu da modern ve nezih hale getirildi.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘sahil kenti’ kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik Küçükkumla’daki sahil yolu çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölge halkına ve dışarıdan gelen tatilcilere daha güzel vakit geçirebilecekleri alanlar sundu. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi’ndeki 950 metrelik taşıt trafiğine kapalı sahil yolu, yayaların rahat yürüyebilmesi amacıyla 15 bin metrekare mikronlu parke ve 1600 metre bordürle kaplandı. Yine çalışma kapsamında 11 ton çelik hasır, 800 metre oluk, 700 metreküp beton, 1800 metreküp kazı ve söküm işlemi ile 2000 metreküp dolgu imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal olan çalışma ile nüfusu özellikle yaz aylarında tatilcilerle birlikte katlanarak artan Küçükkumla sahil yolu bölgeye değer katan bir görünüm kazandı.
“Sahillerde yetki ilçe belediyelerinde”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve meclis üyeleriyle birlikte Gemlik merkez ve Küçükkumla’deki esnafı ziyaret etti.
Küçükkumla ve Büyükkumla bölgelerinin Bursa ve Gemlik için önemli değer olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, hızlı büyüme ve gelişmeye paralel bazı yenilenmelere de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Vatandaşın istek ve sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Abdullah Aslan Caddesi’ndeki 950 metrelik taşıt trafiğine kapalı sahil yolu, yayaların rahat yürüyebilmesi amacıyla 15 bin metrekare mikronlu parke ve 1600 metre bordürle kaplandı. 11 ton çelik hasır, 800 metre oluk, 700 metreküp beton, 1800 metreküp kazı ve söküm işlemi ile 2000 metreküp dolgu imalatı yapıldı. Çalışmalar yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal oldu. Yaklaşık 1 kilometrelik hattın gayet temiz olduğunu gördük. Öte yandan Cankurtaran Caddesi, Abdullah Aslan Caddesi ve Çamlık Cami'yi içerisine alan bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle GemlikKumla arasındaki ulaşım ve sahille alakalı bazı eksikler ifade edildi. Onları not aldık. Ama özellikle şunun bilinmesi gerekiyor. Mart 2020 meclisinde, bazı ilçe belediyelerimiz sahillerle alakalı uygulamaları kendilerinin yapmak istediğini, bu konuda kendilerine yetki verilmesini istedi. Gemlik, Mudanya ve Güzelyalı’da şehir merkezleri hariç sahiller Mart 2022 tarihine kadar ilçe belediyesinin uhdesine verildi. Bu süreç içerisindeki uygulamalar neticesinde Mart 2022'de karar verilecek. İşgal, şezlong atılması, kiraya verilmesi ve farklı uygulamaları Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda değildir. Konuların takipçisi olacağız ve bize gelen şikayetleri ilçe belediyelerine ileteceğiz. Gemlik’le ilgili aldığımız notların takipçisi olacağız. Ulaşımdan altyapıya, kültür hizmetlerinden imar uygulamalarına varana kadar sorunsuz ve yaşanabilir bir Bursa için çalışıyoruz” dedi.
Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, Kumla’ya yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür etti. Kumla’nın girişindeki caminin çevre düzenlemesi, sahillerin, yolların ve donatı alanlarının tekrardan düzenlenmesinin bölgeye değer kattığını söyleyen Işık, Büyükşehir Belediyesi’nin finansmanını yaptığı kamulaştırmalarla ciddi bir alanın park haline getirilerek yeni çehreye kavuşturulduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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