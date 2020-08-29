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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer ruhu hiç sönmeyecek

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos'un vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolü olduğunu belirterek, "Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal'e ve tüm gazilerimize minnettarız" dedi.

Zafer ruhu hiç sönmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos’un vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolü olduğunu belirterek, “Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” dedi.
“Anadolu’yu vatan kılma mücadelesi”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda, 30 Ağustos’un milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. Türk milletinin Malazgirt’ten bu yana yaklaşık bin yıldır bu mücadeleyi verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “30 Ağustos; vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür. Bu mücadele, Anadolu’yu vatan kılma mücadelesidir. Bizim tarihimiz sayısız zaferler ve en zor dönemlerde bile birlik ve beraberlikten ödün verilmeyen örneklerle dolu. İşte bu örneklerden biri olan 30 Ağustos, şartlar ne olursa olsun başarılı bir ülke olmak için önümüzün daima açık olduğuna işaret eden bir deniz feneridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tespitleriyle, ‘30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır’” dedi.
“Şehit ve gazilerimize minnettarız”
Kocatepe’de 26 Ağustos’ta başlayan mücadelenin Dumlupınar’da zaferle sonuçlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Atatürk’ün komutasında yapılan büyük taarruzla, Dumlupınar bölgesinde toplanan Yunan ordusunu bozguna uğratan milletimiz, silkinip ayağa kalktı. 26 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye’yi bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı sırasında 15 bin 55 kişi can verdi. Bize düşen ecdadımızın bizlere bırakmak için canlarını feda ettiği bu güzel ülkeyi, birliğimizden beraberliğimizden ödün vermeden hep birlikte ilerilere taşımaktır. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden canla başla devam ediyoruz. Bu vesileyle, bu zaferi bizlere armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, rahmet ve şükranla anıyorum. Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” diye konuştu.

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