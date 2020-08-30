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Uyuşturucu ticareti yapan engelli zanlı tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı

İHA

Uyuşturucu ticareti yapan engelli zanlı tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli zanlı tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Takibe alınan otomobil, bir süre sonra durduruldu. 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G.G. tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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