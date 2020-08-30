Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki ihracat mobilyası yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasada bulunan ve Gürcistan´a gönderileceği öğrenilen mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

İnegölYenişehir yolu Ertuğrulgazi Mahallesi´nde, sabah saatlerinde, fabrika önünde park halindeki mobilya yüklü BA 002 GT plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çevredekiler, itfaiyeye haber verirken, kamyon kasası aniden alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kasadaki mobilyaların da yanmasıyla büyüyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon ve Gürcistan´a ihraç edileceği öğrenilen mobilyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise bölgeden ayrılan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-30 08:19:36



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